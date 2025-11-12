Исследование ручья у станции Водники в Долгопрудном проведут по просьбе жителей

Экология — одна из актуальных тем, которая волнует жителей Долгопрудного. Так, в соцсетях появились сообщения от горожан, обеспокоенных состоянием ручья возле станции Водники. А именно: жители обратили внимание на ржавый цвет воды и неприятный запах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По обращениям граждан 11 ноября на место выехала начальник отдела экологии администрации Долгопрудного Мария Мартыненко.

«Это водосборная канава, в которую стекается поверхностная вода, в том числе и талая с железной и автомобильной дорог. То, что мы сегодня наблюдаем, это природное явление — окисление железа, которое соприкасается с кислородом и выпадает на дно в виде осадка ржавого, коричневого цвета. Плюс осенние дожди, которые вымывают железо из почвы», — пояснила Мария Мартыненко.

Для прояснения ситуации «Инженерные сети» возьмут пробу воды и проведут лабораторные исследования.

Результаты будут опубликованы на официальном сайте администрации Долгопрудного.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.