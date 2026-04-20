Исследование: активность москвичей на маркетплейсах выросла на 63%

Специалисты МТС проанализировали динамику интернет-трафика на маркетплейсах в фиксированной сети Московского региона за I квартал текущего года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года активность пользователей домашнего интернета на онлайн-площадках торговых агрегаторов увеличилась на 63%, сообщила пресс-служба оператора.

Лидером по приросту трафика на сайты и в мобильные приложения среди ведущих маркетплейсов стал российский Ozon: показатель вырос на 92%. Вторую строчку занял интернет-магазин Lamoda с приростом 73%. Тройку лидеров замкнул Wildberries, показавший рост в 57%.

При этом на ряде других востребованных маркетплейсов зафиксировано снижение пользовательской активности. У AliExpress объем интернет-трафика уменьшился на 40%, у «Яндекс.Маркета» — на 14%, у «Мегамаркета» — на 13%, у Авито — на 11%.

Как и годом ранее, чаще всего жители столичного региона совершали покупки на Ozon: доля платформы составила 55% от суммарного трафика на маркетплейсы в фиксированной сети оператора. В первом квартале прошлого года этот показатель равнялся 47%. Wildberries сохраняет за собой второе место с долей 38% (снижение на 2 процентных пункта).

Замыкает тройку лидеров онлайн-сервис Авито — его доля достигла 5% (минус 4 п. п.). Оставшиеся 2% приходятся на прочие торговые интернет-площадки.

Исследование провели на основе обезличенных данных пользователей домашнего интернета МТС в Московском регионе.