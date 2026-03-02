Ирина Фаевская провела встречу с участниками СВО в Подмосковье 26 февраля

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская и руководитель фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова 26 февраля встретились с бойцами СВО, проходящими лечение в НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

Во встрече приняли участие военнослужащие из Московской области, которые проходят лечение после участия в специальной военной операции. Им рассказали о 41 федеральной и 36 региональных мерах поддержки, включая выплаты, реабилитацию, обучение и трудоустройство.

Ирина Фаевская отметила, что пациенты знакомы с большинством мер поддержки, однако у них возникли вопросы по оформлению отдельных услуг. Для удобства были предоставлены qr-коды и разъяснения по процедуре обращения. Омбудсмен подчеркнула, что отдельные обращения и заявления, связанные с частными случаями, будут рассмотрены индивидуально.

Также Фаевская подробно рассказала о реабилитационных центрах Подмосковья: «Ясенки» под Подольском с бассейном и обучением вождению, центр Мещерякова в Сергиевом Посаде для слабовидящих и слабослышащих, а также «Протэкс-центр» в Коломне, где проходят протезирование и 21-дневные курсы восстановления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.