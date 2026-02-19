Иконы и загадочный Варфоломей: подробности обнаружения семьи сектантов

В квартире во Владимирской области, где обнаружили пропавших сестер и их мать, которые вступили в секту «Царская империя», провели обыски. Там обнаружили 70 икон с изображением семьи Николая II, допросил загадочного мужчину по имени Варфоломей, сообщает «112» .

Долгое время дверь в квартиру, где находились девочки и их мать, никто не открывал. Семья отказалась говорить на камеру.

Оперативники допросили мужчину, который представился Варфоломеем. По его словам, Анна обратилась к нему с просьбой укрыть ее и дочерей от мужа, который заставлял их пользоваться документами и водил к психологу.

Варфоломей встретил семью в Москве и увез в дом своей подруги Фатиньи во Владимирской области. Там девочки и записали видеообращение.

По информации РЕН ТВ, в Петербурге семью укрывал другой член секты Юрий. Он отказался подписывать протокол, потому что «не является физическим лицом».

«Три года назад я сжег все свои документы, а именно паспорт, водительское удостоверение и другие. Так как в них состоят сатанинсткие* знаки на каждой странице, например, три шестерки», — заявил Юрий.

Ранее сообщалось, что две девочки 11 и 18 лет пропали в Петербурге, когда старшая из них вела младшую в школу. Позднее дети вышли на связь в присутствии матери и заявили, что «имеют право жить там, где захотят». Из религиозных соображений они отказались от документов и средств связи.

При этом бабушка пропавших девочек утверждала, что мама девочек больше года состоит в секте «Царская империя», куда и увела своих дочерей. По факту произошедшего петербургские следователи возбудили уголовное дело. На данный момент известно, что младшую сестру могут отправить в Петербург.

* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.

