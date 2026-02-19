Игровая программа «Масленичные заигрыши» пройдет в Центральной библиотеке Ленинского округа

В Центральной библиотеке Ленинского округа 21 февраля состоится праздничная игровая программа «Масленичные заигрыши», которая приглашает жителей и гостей округа погрузиться в атмосферу русского народного праздника. Мероприятие направлено на популяризацию народных традиций и создание комфортной культурной среды для общения жителей округа и обещает стать ярким и теплым событием зимней Масленицы, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Мы очень рады пригласить всех на нашу библиотечную Масленицу. Программа будет очень насыщенной и интересной для всех поколений: от детей до взрослых. Для нас важно, чтобы каждый посетитель ушел с улыбкой и желанием делиться этим настроением с близкими. Масленица в библиотеке — это не только праздник, но и возможность вместе провести время, почувствовать себя частью большой дружной общины», — сказала исполняющая обязанности директора МБУК «Централизованная библиотечная система» Ленинского городского округа Елена Рогозянская.

Начало мероприятия запланировано на 11:00, вход на него свободный и доступный для всех возрастов, без ограничений. Праздничная программа библиотеки включает исполнение русских народных песен с участием баяниста, танцы и тематические конкурсы. Гости смогут познакомиться с элементами традиционной культуры, присоединиться к коллективным активностям и попробовать блины, приготовленные по классическим рецептам.

В Ленинском городском округе 21 и 22 февраля запланировано проведение Масленичных мероприятий более чем на 50 площадках. Посетителей ждут народные забавы, мастер-классы, спортивные соревнования и традиционные угощения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.