Игра на чувствах: россиянин хотел подписать петицию Герою РФ и чуть не влез в долги

Россиянин подписал фейковую петицию о присвоении Героя РФ и чуть не влез в долги

Житель Нижегородской области по имени Евгений в своем Telegram-канале рассказал, как его пытались развести мошенники с Украины, используя для получения личных данных ссылку на подписание петиции. Они сыграли на чувствах молодого человека, предложив ему оставить подпись за присвоение погибшему звания Героя России.

Евгению пришло сообщение от имени его знакомого с просьбой написать в один из мессенджеров. Как позднее оказалось, того взломали. Не зная о случившемся, нижегородец связался с аферистами, прикрывшимися чужим аккаунтом. Те скинули ссылку якобы на петицию о присвоении звания Героя России.

Молодой человек перешел по ссылке, не заметив ничего подозрительного. Чтобы подписать «петицию», надо было авторизоваться через «Госуслуги». Евгений ввел свои данные, ему поступил код, но тот якобы оказался неверным. Сразу после этого он на электронную почту получил письмо о «подозрительном входе», где был указан номер «службы поддержки».

Нижегородец набрал этот номер и попал в «отдел безопасности». В ходе разговора стало ясно, что из Евгения просто вытягивают личную информацию. Его собеседница заметно занервничала, когда он перестал отвечать на задаваемые вопросы. Затем молодой человек просто бросил трубку. Аферисты пытались связаться с ним еще несколько раз, но у них ничего не вышло.

Евгений отправился в МФЦ, сменил логин и пароль от «Госуслуг», куда смогли зайти мошенники, а затем обзвонил банки, откуда ему уже стали поступать СМС-сообщения с кодами доступа — аферисты успели сделать несколько попыток повесить займы на россиянина. Он попросил закрыть все заявки на кредиты и заблокировать личные кабинеты.

Когда мошенники поняли, что жертва сорвалась с крючка, в том же мессенджере написали Евгению матерное послание.

