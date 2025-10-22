Иерей РПЦ объяснил призыв отдать 90 из 100 тыс руб зарплаты россиянок на храм

Председатель Синодального отдела по тюремному служению Русской православной церкви (РПЦ) иерей Кирилл Марковский заявил, что оговорился, когда призывал россиянок отдать 90 из 100 тыс. рублей зарплаты на храм, сообщает РИА Новости .

Ранее священнослужитель заявил, что большие деньги могут принести женщине «страшные переживания» и стать для нее испытанием. Он отметил, что из зарплаты в 100 тыс. рублей 90 тыс. надо отдать на храм.

Священник вскоре прокомментировал свои слова. Он сообщил, что оговорился.

Марковский отметил, что имел в виду «зарплату в 1 млн, но не 100 тысяч, конечно».

Между тем в РПЦ призвали на уровне закона дать отцам принимать решение об аборте. По словам священников, если женщина хочет сделать аборт, а мужчина не согласен, он должен приложить усилия, чтобы отговорить мать от этого шага.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.