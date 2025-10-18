Мужчины законодательно смогут мешать своей женщине делать аборт в России

В РПЦ призвали на уровне закона дать отцам принимать решение об аборте

Представители Русской православной церкви (РПЦ) собираются на уровне закона добиться предоставления отцу возможности принимать решение о том, можно ли его женщине делать аборт. О том, сохранять ли ребенку жизнь, должны заботиться не только матери, рассказал ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей иерей Федор Лукьянов.

По его словам, дети с момента зачатия — дар Божий. Заботиться о том, сохранить ли жизнь ребенку, должны и отцы, и матери.

У мужчин должна быть возможность принимать решение по поводу аборта. К тому же, они ответственны за защиту жизни своих детей, добавил Лукьянов.

По его мнению, если женщина хочет сделать аборт, а мужчина не согласен, он должен приложить усилия, чтобы отговорить мать от этого шага. Например, можно поговорить, привлечь священника.

«Юридическое закрепление этого права отца — наша общая задача», — сказал Лукьянов.

