«Появятся страшные переживания»: в РПЦ заявили, что женщинам не надо много денег

Женщинам не нужны крупные денежные суммы — они способны вызвать только лишние переживания, сообщил председатель Синодального отдела по тюремному служению, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве иерей Кирилл Марковский.

По его словам, даже 100 тыс. рублей могут вызвать у женщины страшные переживания, а счастья ей вовсе не принесут.

«Если у нее будет 100 тыс. рублей, это будут страшные-страшные переживания каждый день: что купить, куда потратить, куда свое приобретенное потом сложить. Это кошмар будет. Если у вас будет столько денег, то это такое испытание, потому что к вам будут приходить помыслы», — заявил Марковский в эфире подкаста «Тет-а-тет» журнала «Фома».

По его словам, по-настоящему верующая женщина из 100 тыс. рублей 90 тыс. отдаст в храм.

Иерей также удивился, зачем представительницам прекрасного пола больше денег. В таком случае, считает священнослужитель, совесть будет справедливо обличать за «небогоугодную роскошь».

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей иерей Федор Лукьянов заявил, что представители РПЦ собираются на уровне закона добиться предоставления отцу возможности принимать решение о том, можно ли его женщине делать аборт.

