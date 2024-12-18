HR-эксперт рассказала, кто может рассчитывать на новогоднюю премию

В преддверии праздников миллионы работников надеются на годовые премии, которые давно стали символом признания труда и вкладом в семейный бюджет. Однако экономическая нестабильность заставляет компании пересматривать свои подходы к выплатам. В 2024 году бонусы остаются под угрозой сокращений, сообщила РИАМО HR бизнес-партнер КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова.

Традиционно компании выплачивают бонусы либо в конце декабря, либо в январе. Однако из-за грядущих налоговых изменений многие крупные работодатели будут стремиться завершить расчеты в 2024 году, чтобы избежать новых, более высоких ставок налога на доходы физических лиц.

«Пока налог на бонусы остается 13%, но с января 2025 года ставки изменятся: сотрудники с доходами свыше 2,4 млн рублей будут платить 15%, а с доходами свыше 5 млн рублей — еще больше. Это делает декабрьские бонусы важным моментом для обеих сторон», — сказала эксперт.

Среди тех, кто с наибольшей вероятностью получит премии, — специалисты, чья работа приносит компании прямую прибыль. Это прежде всего топ-менеджеры, директора по продажам и развитию, а также сами продавцы, особенно если они выполнили планы и KPI. Работодатели ценят их вклад в достижение финансовых результатов.

«Однако в условиях снижения прибыли и увеличения издержек многие работодатели предпочитают экономить на бонусах. Особенно это коснется отраслей, которые сильно зависят от экспорта или требуют больших вложений в модернизацию. Вместе с тем профессии, которые обеспечивают рост и стабильность бизнеса, остаются приоритетными для финансового поощрения», — обозначила Зеленкова.

Уверенными в своем бонусе могут быть IT-специалисты. Эта сфера продолжает демонстрировать высокую устойчивость, а проекты по автоматизации, разработке программного обеспечения и цифровым инновациям часто завершаются к концу года, что делает выплату премий удобной формой благодарности. Финансовые аналитики и бухгалтеры также в списке фаворитов — их вклад в стабилизацию компании особенно ценится в кризисные времена.

Медицинские работники, фармацевты и сотрудники производственных отраслей, ориентированных на экспорт, остаются в числе тех, кто с большей вероятностью получит бонусы. Высокий спрос на их труд и стабильный приток доходов позволяют предприятиям поощрять таких сотрудников. Еще одна категория — продавцы и работники маркетплейсов, которые традиционно демонстрируют высокую активность в праздничный период.

«Для тех, кто хочет сохранить премию, важны дисциплина, выполнение рабочих показателей и отсутствие планов на увольнение до завершения выплат. Праздничный бонус все еще остается важным элементом мотивации, даже несмотря на экономические вызовы», — заключила эксперт.