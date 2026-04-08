HR-эксперт объяснила запросы молодежи на комфортные условия с первого дня

HR-специалист Оксана Волкина заявила, что молодые сотрудники требуют комфортных условий и высокой зарплаты с первого дня работы, поскольку выросли в эпоху без дефицита, сообщает «Крым 24» .

По словам эксперта, представители старшего поколения чаще готовы мириться с неудобствами и ограничениями на работе. Молодежь же рассчитывает на комфортные условия и достойную оплату сразу после трудоустройства.

«Выпускник вуза хочет рыночный уровень оплаты, хотя опыта у него ноль. Такой человек должен попасть в руки опытного наставника, чтобы стать специалистом», — добавила Волкина.

Она подчеркнула, что для профессионального роста начинающим сотрудникам необходима поддержка и наставничество. Без практического опыта и сопровождения со стороны более опытных коллег выпускникам сложно быстро выйти на уровень квалифицированных специалистов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.