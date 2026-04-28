HR-эксперт назвала страх зависимости причиной, почему женщины выбирают карьеру

HR-консультант Антонина Болгова заявила, что женщины часто делают ставку на карьеру из-за страха оказаться в зависимом положении и стремления обеспечить финансовую стабильность, сообщает NEWS.ru .

Она отметила, что идея обязательной карьеры для каждой женщины так же ограничивает, как и установка «только дом и семья». Для одних работа становится источником энергии, смысла и влияния, для других приоритетом остаются дети или спокойный ритм жизни.

«Иногда стремление к карьере рождается из амбиций и интереса. Иногда — из тревоги и страха зависимости. В отдельных случаях это зрелое понимание ценности собственной финансовой опоры и ответственности за будущее», — поделилась Болгова.

По словам эксперта, многие женщины, ориентированные на успех и высокий доход, опасаются открыто говорить о своих амбициях из-за возможного осуждения. Это заставляет сомневаться в собственных целях и желаниях.

