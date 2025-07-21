«Хорошо платили»: искалеченная украинская модель Ковальчук рассказала о жестком порно

Избитая в Дубае 20-летняя украинская OnlyFans-модель Мария Ковальчук заявила, что снималась в жестких порно-роликах из-за денег. По ее словам, за подобный контент платят и ей это нравилось.

В эксклюзивном интервью Ксении Собчак украинская модель Мария Ковальчук, ставшая жертвой жестокого нападения в Дубае, впервые рассказала о произошедшем. В марте модель исчезла после вечеринки, а позже была найдена с тяжелыми травмами на обочине дороги. Ей потребовались несколько экстренных операций на позвоночнике и черепе. В настоящее время Мария проходит реабилитацию в Норвегии. Из-за полученных травм она передвигается на коляске со сломанной ногой.

В ходе интервью Ковальчук объяснила, почему согласилась на участие в порно-роликах с элементами БДСМ. Она призналась, что снималась в таких сценах ради дополнительного заработка.

«Мне за это платили, и меня устраивали съёмки такого характера. В первую очередь, наверное, мне нравилось, что я с этого могу зарабатывать. Но такие съёмки у меня были редкие, то есть у меня буквально два таких видео. Я практиковала шибари (японское связывание — ред.) на других мероприятиях», — отметила она.

Девушка также подчеркнула, что сцены жестокости были созданы исключительно для эмоционального эффекта, и в реальности она не подвергалась серьёзным избиениям.

По словам Марии, больше такого рода контент ей не интересен.

«Думаю, для меня эта история закрыта. Я бы хотела остаться в Норвегии, получить образование и дальнейшим образом развиваться», — заключила она.