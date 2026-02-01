Хинштейн: в Железногорске завершили работы по обезвреживанию БПЛА

Работы по обезвреживанию БПЛА в Железногорске завершены, эвакуированные жильцы вернулись к себе в квартиры, сообщает губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале .

«Все жильцы эвакуированных домов возвращаются к себе в квартиры. Повреждений и пострадавших нет», — написал он.

БПЛА упал во дворе многоквартирного дома в Железногорске. Место оцеплено, жильцов трех МКД (около 250 человек) временно эвакуировали в школу.

Жителей трех домов в Железногорске эвакуировали после падения обломков украинского беспилотника.

