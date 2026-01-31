сегодня в 22:59

В Железногорске после атаки БПЛА эвакуировали жителей трех многоэтажек

Жителей трех домов в Железногорске эвакуировали после падения обломков украинского беспилотника, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале .

"Место оцеплено, жильцов трех МКД (около 250 человек) временно эвакуируют в школу, чтобы дать возможность отработать оперативным службам", — отметил он.

На месте дежурят бригады скорой помощи.

Также обломки беспилотника упали в Сеймском округе.

Ранее авиационную опасность объявили в Курской области. Жителей региона призвали проявлять бдительность.

