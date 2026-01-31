В Железногорске после атаки БПЛА эвакуировали жителей трех многоэтажек
Жителей трех домов в Железногорске эвакуировали после падения обломков украинского беспилотника, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Место оцеплено, жильцов трех МКД (около 250 человек) временно эвакуируют в школу, чтобы дать возможность отработать оперативным службам", — отметил он.
На месте дежурят бригады скорой помощи.
Также обломки беспилотника упали в Сеймском округе.
Ранее авиационную опасность объявили в Курской области. Жителей региона призвали проявлять бдительность.
