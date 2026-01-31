Авиационную опасность объявили в Курской области

сегодня в 09:51

Силы и средства привели в боевую готовность. Они смогут отразить вероятную атаку.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что с 09:00 30 января до 07:00 31-го в регионе были ликвидированы 16 БПЛА ВСУ. Они были разных типов.

Также ВСУ 30 раз использовали артиллерию по Курской области. Ранения получали жители разных районов региона.

