Авиационную опасность объявили в Курской области
Фото - © F.Thinker / Фотобанк Лори
Авиационную опасность объявили в Курской области. Жителей региона призвали проявлять бдительность, сообщает пресс-служба местного оперштаба.
Силы и средства привели в боевую готовность. Они смогут отразить вероятную атаку.
До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что с 09:00 30 января до 07:00 31-го в регионе были ликвидированы 16 БПЛА ВСУ. Они были разных типов.
Также ВСУ 30 раз использовали артиллерию по Курской области. Ранения получали жители разных районов региона.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.