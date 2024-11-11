Хинштейн: релоканты не смогут жить за рубежом на доходы от имущества в России

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что релокантам будет сложно поддерживать привычный уровень жизни за границей, полагаясь только на доход от своей недвижимости в России.

«Прорабатываются меры, позволяющие прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что релоканты больше не смогут «поливать свою Родину помоями» и при этом жить за границей на деньги от сдачи квартиры в России.

При этом Хинштейн добавил, что музыка иноагентов останется на стримингах, однако деньги за прослушивани артист получать не должен.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал руководство телеканалов меньше платить артистам за участие в новогодних «Огоньках» из-за СВО.