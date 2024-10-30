В Госдуме назвали «нереальными» гонорары артистов на Новый год

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В Госдуме призвали телеканалы ограничить гонорары артистов на «Огоньках»

Депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал руководство телеканалов меньше платить артистам за участие в новогодних «Огоньках» из-за СВО, пишет РИА Новости .

«Недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы», — сказал депутат в беседе с агентством.

По словам Антропенко, артистам перед Новым годом платят «нереальные суммы», в том числе, и из государственного бюджета.

Депутат считает, что Новый год должен поднять «общий дух и веру» в России. Внимание необходимо уделить вынужденным переселенцам и детям, заключил Антропенко.

Ранее сообщалось, что артисты перед новым годом поднимают расценки в полтора-два раза из-за повышенного спроса.