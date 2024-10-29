До 140 млн рублей: сколько зарабатывают звезды на концертах

Продюсер Рольгейзер: единого прайса нет, но под Новый год гонорары звезд растут

В осенне-зимний сезон растут гонорары российских артистов шоу-бизнеса: самые большие цифры — до 140 млн рублей — фигурируют в сообщениях о лидере группы «Ленинград» Сергее Шнурове, сообщает kp.ru .

Благодаря судебной тяжбе СМИ в этом году стали известны гонорары Шнурова за концерты. В сентябре он отменил выступление в «Лужниках», но отказался отдавать аванс — 90 млн рублей. Компания «Артлайф» обратилась в суд. Также со Шнуровым судится продюсер Евгений Финкельштейн, он требует с певца 140 млн за несостоявшееся выступление в Санкт-Петербурге.

«Единого прайса нет. Все обсуждается индивидуально. Но если обычный прайс артиста — 5-7 млн рублей, то под Новый год заказчик может заплатить 10-15 млн рублей. Потому что в этот праздник гонорар выше в 1,5-2 раза из-за повышенного спроса», — сказал музыкальный продюсер Денис Рольгейзер.

Филипп Киркоров берет за выступление около 10 млн рублей, певица Mia Boyka (Маша Бойко) — до 5 млн рублей, Анита Цой — около 2 млн.