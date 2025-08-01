«Характер умеренный»: синоптик рассказал о погоде в Центральной России в августе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что август в Центральной России будет умеренным, но в начале месяца будет еще несколько жарких дней.

«Начало августа подхватит эстафету у жаркого финала июля. Первые несколько дней будут достаточно жаркими, а затем вторая декада покажет хорошую отрицательную температуру по сравнению с нормой», — сказал специалист в эфире радио Sputnik.

По его словам, средняя температура составит около 20 градусов днем: в целом погода будет умеренной.

Норму по осадкам август, скорее всего, выполнит, они выпадут в пределах месячной нормы, но с 7–8 августа тропических дождей ожидать не стоит.

В пятницу в Москве и Подмосковье ввели «желтый» уровень опасности из-за грозы: он продлится до вечера 2 августа. В конце дня ожидается кратковременный дождь, местами грозы и ливни, ветер с порывами до 15 метров в секунду.