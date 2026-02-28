Хакеры взломали иранское приложение для молитвы и призвали свергать власть

Хакеры из Израиля взломали иранское приложение для определения времени молитвы «Бад Сабах». Затем они разослали пользователям пуш-уведомления с призывами свергнуть текущие власти исламской страны, сообщает Mash .

Параллельно, по данным The New York Times, американская армия атакует иранские объекты со всех военных баз в регионе. Еще удары проводятся с одного или нескольких авианосцев.

Планируется, что атака 28 февраля будет более крупной, чем проведенная в июне 2025 года. Американские военные чиновники допускают, что операция будет идти четверо суток.

Ударам подверглись здания парламента, Верховного суда Ирана, офис аятоллы Хаменеи и иные объекты, принадлежащие местным властям. Атаки проводятся с воздуха через Ирак и Сирию. Удары наносятся с утра 28 февраля.

