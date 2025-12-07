Гусли и пейджеры: что выбрасывают москвичи в серые и синие баки

Музей «Культурный слой» пополнился экспонатами, которые выбросили москвичи, из комплексов по переработке отходов на выставку попали гусли, чугунный утюг, пейджер, сосуд калебас и другие предметы, сообщается на сайт mos.ru .

В музей попадают вещи, которые вместе со вторсырьем оказались в комплексах по переработке отходов «Восток» и «Нева». За 5 лет в нем накопилось свыше 2 тыс. экспонатов.

Вместе с мусором горожане иногда выбрасывают удивительные предметы. Среди них могут быть старинная утварь и одежда, вышедшие из обращения купюры и монеты, редкая техника и экзотические сувениры. В Москве на сортировку отправляется 100% отходов. Обнаружив на конвейере какую-либо необычную вещь, сотрудники передают ее в музей.

Так, однажды на сортировочной ленте нашли деревянные гусли, лапти из лыка и красивую детскую игрушку — модель машины «Фольксваген-жук» — уменьшенную металлическую копию самого массового автомобиля в истории.

Также в экспозицию попали настольные часы «Хозяйка Медной горы», созданные на Уральском часовом заводе, они весят свыше 3 кг. На часах изображены герои сказки Павла Бажова. В музее есть и чугунный утюг весом более 2 кг, а еще бюст графа Льва Толстого.

Выкидывают горожане и старые гаджеты. Некоторые продолжают жить на полках музея. Например, раскладной мобильный телефон в тонком металлическом корпусе, популярный в 1990- годы пейджер, советский фотоаппарат «Смена-8М».

Были у сортировщиков и экзотические находки. Среди них сосуд калебас, который используют для приготовления и питья популярного в Южной Америке напитка мате, африканская маска, статуэтка «Танцующий шаман» (изображает шамана-эскимоса с Камчатки).

