Гуф хочет дать концерт в Москве с электронным браслетом

Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, собирается впервые в истории российского шоу-бизнеса дать концерт с электронным браслетом, сообщает Mash .

Сольный концерт артиста запланирован на 22 ноября. Он состоится в Москве. Сейчас рэпер уговаривает врачей покинуть рехаб, чтобы выступление состоялось. Долматову предстоит лечиться еще 28 дней.

Рэпер обещает, что даст один концерт, а затем вернутся в медицинское учреждение. Гуф уверяет, что не будет принимать ничего запрещенного.

Отмечается, что в рехабе у рэпера дела идут хорошо. Специалисты смогли снять острую абстиненцию. Медики утверждают, что Гуф ведет себя прилично, а его самочувствие улучшилось.

Гуфу вменяют групповой грабеж: он стал участником потасовки в бане в подмосковной Апрелевке. После задержания ему надели электронный браслет, а затем музыканта поместили в реабилитационный центр.