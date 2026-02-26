Губернатор Воробьев обсудил с главой Люберец Волковым развитие городского округа

«Городской округ Люберцы — очень важный и большой. Его объединение с Дзержинским стало значимым событием. Округ живет насыщенной жизнью, а потому здесь все имеет особое значение: благоустройство лесопарка „Чемпион“ и Наташинского парка, развитие дорожной сети и многие другие направления. Знаю, что вы много встречаетесь и общаетесь с жителями, расскажите о самых приоритетных задачах», — рассказал Андрей Воробьев.

Глава доложил, что за последние 3 года бюджет округа вырос почти в два раза. Продолжается рост инвестиций: в 2025 году это позволило создать свыше 3,3 тысячи новых рабочих мест. В целом за 5 лет в округе реализовано 19 крупных проектов, объем инвестиций в которые составил 19 миллиардов рублей. На данный момент в работе еще 25 проектов почти на 125 миллиардов рублей — это даст более 12 тысяч вакансий.

Социальная инфраструктура

Особое внимание уделяется социальной инфраструктуре. В 2025 году на улице Угрешской завершился долгострой — открыт современный воспитательно-образовательный комплекс со школой на 1100 мест и детским садом на 100 детей.

«Было много скептиков, которые говорили, что это образовательное учреждение так и не будет построено, но вы дали все соответствующие поручения, и сейчас этот образовательный комплекс является настоящим украшением нашего города. Он превзошел все ожидания и учеников, и родителей. Там проходит много мероприятий. Благодаря открытию этого комплекса мы смогли приступить к капитальному ремонту гимназии №5», — отметил Владимир Волков при встрече с губернатором

В прошлом году в Люберцах также возвели школу на 1,5 тысячи мест в ЖК «Жулебино Парк» и 2 детских сада. Одновременно провели капремонт двух школ в Люберцах и Краскове и двух детских садов в Дзержинском.

На 2026 год запланировано строительство еще одного воспитательно-образовательного комплекса в Краскове — школы на 500 мест и детского сада на 120 мест. Появятся две новые школы — в ЖК «Новые Островцы» и ЖК «Томилино Парк», а также три детских сада в Люберцах, ЖК «Егорово Парк» и ЖК «Томилино Парк». Кроме гимназии №5, капитально отремонтируют два детских сада в Люберцах и Дзержинском.

«Очень важный проект — взрослая поликлиника на ул. Ленина в Дзержинском. В 2025 году она была обновлена. Важно еще, что, помимо капремонта, там сформирован профессиональный коллектив врачей, появилось 33 новых специалиста, открылись отделения профилактики, неотложной помощи, школа для пациентов с сахарным диабетом», — отметил глава.

В начале текущего года открылась поликлиника в поселке Октябрьский на 500 посещений в смену. В 2026-м в округе готовятся запустить еще две: на 300 посещений в смену в ЖК «Люберецкий» и на 540 посещений с подстанцией скорой помощи в ЖК «Томилино Парк». Также модернизируют больницу имени Ухтомского, а в следующем году в планах — завершить капремонт детского стационара на Октябрьском проспекте.

