Губернатор Подмосковья: нужно оперативно оказывать помощь по любому происшествию

Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Согласно сообщению Минобороны, ночью украинские войска устроили массированную атаку беспилотниками по территории России. Над Подмосковьем перехватили 20 БПЛА. Есть раненые и погибшие.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело о террористическом акте. Председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение выяснить все обстоятельства преступления и дать уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц.