сегодня в 10:37

СК квалифицировал массированную атаку БПЛА по российским регионам как теракт

Следственный комитет РФ завел уголовное дело о террористическом акте после массированной атаки украинских беспилотников по ряду российских регионов, сообщает пресс-служба ведомства.

Минувшей ночью дроны ударили по территории ЦФО, а именно по Москве, Подмосковью, Тульской, Орловской и Калужской областям.

Предварительно, жертвой атаки ВСУ стала женщина, также пострадали несколько человек.

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение выяснить все обстоятельства преступления и дать уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц.

За ночь российские средства ПВО ликвидировали 144 дрона противника в воздушном пространстве РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все оперативные службы продолжают работать у поврежденных БПЛА многоэтажек. Около 20:00 в МЧС расскажут, когда можно будет попасть в квартиры, однако данную информацию постараются предоставить раньше.

«Со своей стороны, мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — сказал Воробьев.