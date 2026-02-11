Губернатор Гладков предложил перейти в MAX из-за замедления Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям из-за проблем с мессенджером Telegram. Он выразил переживания из-за этого в своем канале.

Губернатор отметил, что для региона, находящегося в прифронтовой зоне, этот канал связи имеет важное значение.

«Вчера мы все увидели, что Telegram очень сильно замедлился. За что переживаю? За весь период нашего общения с вами мой Telegram-канал был главным источником доведения информации, в первую очередь той, что касается вашей безопасности», — заявил Гладков.

Губернатор добавил, что в условиях быстро меняющейся оперативной обстановки задержки в донесении предупреждений могут повлечь за собой риски для жителей региона. В связи с этим он призвал зарегистрироваться в мессенджере MAX, чтобы получать важную информацию.

Ранее Роскомнадзор официально подтвердил блокировку Telegram. Причиной стало систематическое игнорирование сервисом российских законов. Песков выразил сожаление из-за того, что Telegram не выполняет законы России.

