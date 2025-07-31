Грозу и ветер до 15 метров в секунду спрогнозировали в Москве до вечера 31 июля

До 22:00 31 июля в Москве местами может пройти гроза с ливнями. Во время нее возможны образования порывов ветра со скоростью до 15 метров в секунду, сообщает пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства .

Жителей Москвы попросили проявлять внимательность при нахождении на улице.

Водителям порекомендовали не оставлять автомобили под деревьями. Пешеходам рядом с ними также лучше не стоять.

Ранее в Москве объявили «оранжевый» уровень опасности погоды из-за жары. Он будет действовать до 18:00 1 августа.