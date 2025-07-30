«Желтый» и «оранжевый» уровни погодной опасности объявили в Московском регионе

В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности погоды из-за жары. В области введен «желтый» уровень по той же причине, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В Москве период предупреждения будет действовать с 20:00 30 июля до 18:00 1 августа. В столице ожидается сильная жара с температурой до 30-31 градусов тепла.

В Московской области «желтый» уровень опасности погоды будет действовать с 18:00 30 июля до 18:00 1 августа. Температура воздуха будет подниматься до 30-31 градусов тепла.

Ранее в Москве «оранжевый» уровень опасности погоды действовал до 31 июля. Причиной тоже была жара.