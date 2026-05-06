Гроза и град: москвичей предупредили о резком ухудшении погоды до конца дня

Дождь и град могут начаться в Москве в ближайшие часы

В ближайшие несколько часов и до конца среды в Москве прогнозируются град и гроза с дождем. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства.

Во время грозы ветер может усилиться до 15 метров в секунду.

Жителям Москвы посоветовали проявлять внимательность на улице в период непогоды. Не рекомендуется стоять рядом с деревьями и парковать у них машины.

Ранее врач-кардиолог Татьяна Маклакова рассказала, что резкое появление жары в мае может привести к инсультам и гипертоническим кризам. Проблема в том, что стандартный механизм терморегуляции не может перестроиться.

