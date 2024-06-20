Гроза, град и смерчи: жителей Подмосковья предупредили о ненастье в четверг
Гроза, град и ветер до 25 м/с обрушатся на Подмосковье в четверг
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В четверг в Московской области прогремят грозы, ожидаются мощнейший ливень и град, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Кроме того, во время грозы возможно шквалистое усиление ветра — его порывы достигнут 20-25 м/с.
С 12 до 17 часов на территории Подмосковья могут сформироваться смерчи.
Граждан призывают к внимательности при нахождении на улице.
На территории Московского региона на четверг объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ненастья.