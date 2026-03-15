Григорий Артамонов вручил награды работникам ЖКХ и бытового обслуживания Подольска

В городском округе Подольск состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Встреча с представителями отрасли прошла 13 марта, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава муниципалитета Григорий Артамонов поздравил сотрудников ресурсоснабжающих и управляющих организаций с наступающим профессиональным праздником. За добросовестный труд и высокие достижения руководителям и работникам сферы были вручены почетные грамоты, благодарственные письма, знаки отличия «За заслуги перед Городским округом Подольск», а также медаль «За безупречную службу».

С поздравлениями к собравшимся также обратился депутат городского Совета депутатов Виктор Щукин. Для гостей мероприятия творческие коллективы учреждений культуры подготовили праздничную программу.

Выступая перед присутствующими, Григорий Артамонов подчеркнул важность работы специалистов отрасли для комфортной жизни населения. Он отметил, что жилищно-коммунальное хозяйство и сфера бытовых услуг представляют собой сложный механизм, от бесперебойного функционирования которого напрямую зависит качество жизни людей.

«Ваш труд редко бывает на виду, однако именно вы ежедневно обеспечиваете порядок и тепло в домах тысяч жителей, делаете жизнь подольчан удобнее. Ваши ответственность и внимательное отношение создают в нашем округе условия для спокойной, безопасной и комфортной жизни», — сказал глава округа.

Особые слова признательности глава муниципалитета адресовал сотрудникам аварийных служб. В своем поздравлении он акцентировал внимание на значимости их работы в нестандартных ситуациях.

«Отдельные слова благодарности — сотрудникам аварийных служб, которые выходят на дежурства ночью, в выходные и праздничные дни. Ваш профессионализм помогает быстро решать самые сложные задачи. Желаю крепкого здоровья, сил, энергии и благополучия. Пусть ваши усилия всегда будут оценены по достоинству!», — отметил Григорий Артамонов.

