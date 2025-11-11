Граждане РФ будут работать всего 56 дней в зимний сезон

Предстоящая зима станет для россиян рекордно короткой с точки зрения рабочих дней — трудовая активность составит лишь 56 дней из 90 зимних.

Такой показатель стал наименьшим за последние два десятилетия. Как пояснил ТАСС глава думского комитета по труду Ярослав Нилов, это связано с продолжительными новогодними каникулами, которые впервые за многие годы продлятся с 1 по 11 января.

С учетом нерабочего дня 31 декабря 2025 года общая продолжительность новогодних праздников достигнет 12 дней.

«Пусть наши граждане в суровую зиму смогут побольше находиться не на работе, а дома, с родными, с близкими», — отметил парламентарий.

Такое распределение рабочего времени создает уникальную ситуацию, когда зимний период будет характеризоваться не только традиционными февральскими праздниками, но и исключительно длинным январским отдыхом.

