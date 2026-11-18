Останки животных нельзя закапывать, оставлять в лесах, полях, оврагах и водоемах или выбрасывать в бытовые мусорные контейнеры. Это необходимо для защиты окружающей среды и предотвращения инфекций. Приказ Минсельхоза России № 677, действующий с 1 марта 2025 года, предусматривает уничтожение биологических отходов, в частности в крематорах и инсинераторах.

После смерти питомца следует обратиться в ветклинику. Врач подтвердит смерть, при необходимости проведет патологоанатомическое исследование для установления причины, особенно при подозрении на инфекцию. Многие государственные и частные клиники сотрудничают с организациями, проводящими кремацию. Можно выбрать общую или индивидуальную процедуру. После индивидуальной кремации владельцу передают прах.

Затем животное нужно снять с регистрационного учета в государственной ветклинике или через портал региональных госуслуг. Потребуется выписка из истории болезни с причиной смерти и подтверждением передачи на кремацию.

Регистрация и чипирование при жизни помогают актуализировать сведения о питомце и владельце, оформлять документы, взаимодействовать с ветеринарами и быстрее находить потерявшихся животных. Адреса государственных ветклиник доступны на портале «Мой АПК» и по телефону ветеринарного контакт-центра +7 (495) 668-01-25. Зарегистрировать чипированного питомца в Подмосковье можно через портал региональных госуслуг, где размещены подробности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно организовать работу по наказанию ответственных за несанкционированные свалки.

«Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает такое безобразие (несанкционированные свалки — ред.). <…> Убирать мусор мы будем, безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы мусора — это что-то несоответствующее духу времени. Я считаю, что тоже важно на это обратить внимание», — сказал Воробьев.