Господдержка расширяется: семьи смогут получать дополнительные выплаты

С 1 января 2026 года в России начнет действовать новая ежегодная денежная выплата для семей с двумя и более детьми. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Право на получение выплаты будут иметь работающие родители (включая усыновителей, опекунов и попечителей), чьи дети не достигли 18 лет либо обучаются очно до 23 лет.

Для получения поддержки вся семья должна иметь российское гражданство и постоянно проживать в стране, при этом среднедушевой доход не должен превышать 1,5 прожиточных минимума в регионе.

Одновременно в Госдуме готовится законопроект о введении ежегодной выплаты к началу учебного года. Согласно документу, семьи смогут получать сумму в размере прожиточного минимума на каждого ребенка школьного возраста (6-18 лет), а также на совершеннолетних учащихся с инвалидностью до 23 лет.

В текущем году прожиточный минимум для детей составляет 17 201 рубль. Точный механизм назначения и размеры выплат будут определены правительством, средства планируется выделять через Фонд пенсионного и социального страхования.