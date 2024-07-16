сегодня в 13:37

Госдума выступила с предложением запретить шумные работы с 22:00 до 08:00

ГД предложила запретить стричь газон или убирать снег зимой на улице с 22:00 до 08:00. Инициатором требования стала партия «Новые люди», сообщает SHOT.

Депутаты Антон Ткачев и Вячеслав Даванков отметили, что россияне часто жалуются на сильный шум с улицы и страдают из-за недосыпа, поскольку подобного запрета на данный момент нет.

Часто газонокосилка работает под окнами даже рано утром в выходной день.

Партия предложила принять закон, который будет запрещать управляющим компаниям проводить шумные работы в период с 22:00 до 08:00 следующего дня.