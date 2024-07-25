Госдума РФ приняла закон, обязывающий всех торговцев на рынках выдавать чеки

Госдумой ФС РФ принят закон «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ» и Федеральный закон «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ». Бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев отметил важность законопроекта и рассказал о широкой разъяснительной работе в регионе, проводимой в рамках реализации отраслевого проекта Федеральной налоговой службы «Исключение недобросовестного поведения на рынках». Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье.

Законом предполагается сокращение перечня видов деятельности, при которых на розничных рынках не требуется применение ККТ, а также усиление контроля за соблюдением кассовой дисциплины на рынках.

При этом возможность неприменения ККТ сохраняется за организациями и индивидуальными предпринимателями, применяющими единый сельхозналог (ЕСХН), при розничной купли-продажи на розничных рынках, ярмарках и в выставочных комплексах не более чем с тремя торговыми местами при условии, что совокупная площадь торговых мест на розничном рынке, ярмарке, выставке, включая места для хранения товаров, не превышает 15 кв. метров.

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы будут иметь право торговать на рынках, ярмарках, выставках без кассы до 1 сентября 2025 года. Соблюдать условия о площади и количестве торговых мест таким кооперативам не потребуется.

По-прежнему не будут обязаны применять ККТ физлица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями.

Компании, управляющие рынками, будут обязаны ежемесячно до начала работы рынка проверять факт регистрации ККТ через сайт ФНС России.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

«Мы активно участвуем в отраслевом проекте совместно с налоговой службой, ведем широкую просветительскую и разъяснительную работу среди предпринимателей. В муниципальных образованиях региона проводятся совещания и профилактические визиты к арендаторам с целью разъяснения законодательства о применении ККТ. Важно, чтобы предприниматели понимали, что соблюдение контрольно-кассовой дисциплины упрощает бумажную отчетность, позволяет отслеживать выручку, следить за оборотом, контролировать денежные потоки», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Московской области Владимир Головнев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.