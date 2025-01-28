Госдума рассмотрит проект, защищающий граждан от навязывания платных услуг

Экономист Анна Анисимова, директор сервиса Купец CRM, заявила о распространенности практики навязывания платных услуг покупателям в различных сферах, подчеркнув необходимость законодательной защиты от подобных манипуляций. По ее словам, несмотря на законодательные запреты, компании часто маскируют дополнительные платные услуги под «необходимые» или «обязательные», рассчитывая на невнимательность клиентов, сообщает Life.ru .

В частности, при покупке электроники продавцы часто настаивают на приобретении аксессуаров как неотъемлемой части сделки, хотя это является правом, а не обязанностью покупателя. Аналогичная ситуация наблюдается при продаже бытовой техники, когда установка программного обеспечения представляется как критически важная услуга.

Компании, предоставляющие транспортные услуги, активно используют автоматическое включение дополнительных опций при онлайн-покупке билетов, затрудняя клиентам возможность от них отказаться. В автосалонах навязывают «расширенные гарантии», а в сфере ЖКХ — услуги по установке «только нашего крана», угрожая потерей скидок в случае отказа от страховок.

Анисимова подчеркнула, что потребителям необходимо помнить о своем праве на добровольный выбор услуг. Любое давление с целью навязать дополнительные услуги незаконно.

«Даже если оплата уже произведена, гражданин вправе потребовать возврата средств через претензию или суд», — добавила эксперт.

Однако ситуация постепенно меняется благодаря законодательным инициативам. Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий автоматическое подключение дополнительных услуг и обязывающий компании получать явное согласие клиента. Новые нормы также предусматривают право на отказ от навязанных услуг с последующим возвратом денег, что усилит защиту от манипуляций в цифровых сервисах.

До вступления этих норм в силу, Анисимова рекомендовала потребителям быть внимательными, тщательно изучать договоры и не стесняться задавать вопросы, помня, что согласие клиента — единственное законное основание для оказания услуги, а попытки обойти это правило являются поводом для обращения в Роспотребнадзор или суд.