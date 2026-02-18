Госавтоинспекторы Одинцовского округа провели беседы о безопасности детей на АЗС

Сотрудники Госавтоинспекции Одинцовского округа 17 февраля провели профилактические беседы с водителями на автозаправочных станциях в рамках акции «Маленький пассажир — большая ответственность», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие прошло на территории Московской области и было направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Автоинспекторы выбрали автозаправочные станции как место для общения с водителями, чтобы привлечь внимание к вопросам безопасности юных пассажиров.

В ходе бесед сотрудники Госавтоинспекции напомнили автомобилистам о необходимости использования детских удерживающих устройств. Особое внимание уделялось правильному выбору и установке автокресел, которые должны соответствовать росту и весу ребенка и быть надежно закреплены в салоне.

Всем участникам мероприятия вручили памятки и наклейки «ребенок в автомобиле». По словам представителей Госавтоинспекции, формат живого общения на АЗС позволяет донести до широкой аудитории водителей важность использования автокресел даже при коротких поездках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.