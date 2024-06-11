Городской выпускной в столичном Парке Горького посетят около 40 тыс человек

Московский выпускной в парке Горького планируют посетить порядка 40 тыс. человек. Городские школьные выпускные пройдут 28 и 29 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Традиционный городской праздник состоится в Парке Горького. Мероприятие начнется вечером в пятницу и продлится до 06:00 субботы», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Парк будет открыт только для выпускников и их сопровождающих. Во время мероприятия вход на территорию будет осуществляться с помощью индивидуальному браслету с QR-кодом.

Гостей ждет праздничная программа с концертами, интерактивными площадками и спортивными мероприятиями.

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