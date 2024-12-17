Гололедица и около 0 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и столице во вторник прогнозируется гололедица, столбики термометров покажут минус 2 — 0 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде пройдет небольшой снег, местами умеренный.
Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 729 мм рт. ст.
Предстоящей ночью и днем 18 декабря температура опустится до минус 8 — минус 6 градусов. Пройдет небольшой снег, сохранится гололедица.