Гололед образовался в Московской области
Фото - © Медиасток.рф
Гололед наблюдается в Подмосковье, его зафиксировали метеостанции Клина и Можайска, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Гололед также появился в соседних с Московским регионах.
Кроме того, в Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности. Его объявили с 9 часов до 21 часа 17 ноября из-за налипания мокрого снега и гололеда в отдельных районах.
17 ноября в регионе пройдет мокрый снег, который будет переходить в дождь, еще прогнозируются налипание снега на проводах и деревьях, гололед.
