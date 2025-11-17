Гололед образовался в Московской области

сегодня в 10:37

Гололед наблюдается в Подмосковье, его зафиксировали метеостанции Клина и Можайска, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Гололед также появился в соседних с Московским регионах.

Кроме того, в Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности. Его объявили с 9 часов до 21 часа 17 ноября из-за налипания мокрого снега и гололеда в отдельных районах.

17 ноября в регионе пройдет мокрый снег, который будет переходить в дождь, еще прогнозируются налипание снега на проводах и деревьях, гололед.

