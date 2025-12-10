Главную новогоднюю ель страны проводили в Кремль песнями и танцами

Главную новогоднюю ель страны, которая отправилась из подмосковной Рузы в Московский Кремль, провожали песнями и танцами, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Управлением делами президента РФ совместно с правительством Московской области и администрацией Рузского м. о. было организовано торжественное мероприятие, в котором принимали участие местные танцевальные и вокальные коллективы. 100-летнюю красавицу-ель провожали русскими народными и хорошо знакомыми всем новогодними песнями.

Также для гостей подготовили театрализованные постановки, мастер-классы по игре на ложках, изготовлению елочных игрушек и т. д. А малышей развлекали ростовые куклы.

«Мы пришли на отправку елочки вместе с 5-летней дочкой Иоанной. Все так радостно, празднично, настроение по-настоящему новогоднее, можно даже сказать сказочное. Прямо в детство возвращаешься. Мы побывали на мастер-классе по созданию деревянных фигур, очень понравилось, я как раз всегда мечтала попробовать», — рассказала местная жительница Евгения Килюшик.

С 2007 года главную новогоднюю елку страны выбирают только в Подмосковье. Рузский округ уже второй раз становится ее родиной — первый был в 2014 году.

В этом году специальная комиссия выбрала ель из 24 претендентов, подходящих по параметрам: возрасту, высоте, пушистым веткам и др.

В сердце столицы елочку везет автопоезд, за рулем которого Дед Мороз. Ночью ее провезут через Спасские ворота Кремля, установят на Соборной площади и украсят. Там она простоит до Крещения. После окончания новогодних праздников семена из ее шишек будут посеяны по всей стране, из ствола и ветвей изготовят сувениры. Кроме того, ветки и хвоя пойдут на подкормку животных в зоопарках.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.