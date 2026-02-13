Главную новогоднюю ель из Подмосковья переработают в сувениры и хоккейные клюшки

Главную новогоднюю ель, демонтированную 22 января с Соборной площади, переработают в сувениры, хоккейные клюшки и посадочный материал для новых деревьев. Пресс-тур с демонстрацией переработки пройдет 16 февраля, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Главная новогодняя ель страны, убранная с Соборной площади 22 января, получит вторую жизнь благодаря проекту «Вторая жизнь Кремлевской новогодней ели». Шишки с дерева отправят в Рослесзащиту, где специалисты извлекут семена, проверят их и подготовят к высадке.

Ствол ели высушат в специальных камерах, после чего древесину передадут на производство. Из нее изготовят памятные сувениры и хоккейные клюшки для юных спортсменов. Проект реализуется Всероссийским обществом охраны природы при поддержке Управления делами Президента РФ с 2015 года.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что инициатива способствует осознанному потреблению и сохранению символов праздника. В рамках пресс-тура 16 февраля участники посетят производство, примут участие в эко-уроке и мастер-классе по посадке семян ели.

Особым событием станет мастер-класс на льду в парке «Царицыно», где председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов вручит юным хоккеистам клюшки, изготовленные из древесины главной новогодней ели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.