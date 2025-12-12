Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев получил звание адмирала флота

«Моисеев Александр Алексеевич. Главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал флота», — отмечается в материале.

К публикации приложена фотография, где он запечатлен в новой форме с соответствующими погонами.

Моисеев родился в 1962 году в Калининградской области. Его путь в военно-морском деле начался с обучения в Санкт-Петербургском Высшем военно-морском училище радиоэлектроники имени А. С. Попова.

В 2003 году Моисеев завершил обучение в Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. Спустя семь лет, в 2010 году, он с отличием окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

В 2019 году президентским указом он был назначен на должность командующего Северным флотом.

За годы службы Моисееву было присвоено звание Героя Российской Федерации, отмеченное вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда». Он также награжден двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и рядом других ведомственных наград.

