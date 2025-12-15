Главное управление региональной безопасности Подмосковья дало советы по защите от мошенников

Главное управление региональной безопасности Московской области опубликовало рекомендации, как не стать жертвой мошенников. В ведомстве рассказали, как действовать при подозрительных звонках и что делать в случае кражи денег, сообщает пресс-служба Главного управления Московской области.

Главное управление региональной безопасности Московской области напомнило жителям о мерах защиты от мошенников. В ведомстве советуют не поддаваться на давление и не спешить принимать решения, если вам звонит незнакомец с неожиданным предложением. Не стоит сообщать посторонним коды из СМС, персональные данные или данные банковских карт.

Специалисты рекомендуют не открывать письма и ссылки от неизвестных адресатов, чтобы избежать кражи данных. Не переводите деньги незнакомцам, даже если обещают вознаграждение. Если на вашу карту поступили чужие средства, необходимо сразу сообщить об этом в банк и не возвращать деньги отправителю.

При звонках якобы от сотрудников банка или государственных услуг рекомендуется завершить разговор и самостоятельно перезвонить в организацию по номеру с официального сайта. Для дополнительной защиты советуют устанавливать уникальные пароли для аккаунтов, избегать сомнительных предложений о заработке и подключить SMS-уведомления от банка.

В случае кражи денег с банковской карты следует заблокировать карту, сообщить о происшествии в банк и написать заявление в полицию. Заявление можно подать лично в отделении полиции, по телефону доверия МВД России 8 (800) 222-74-47 или на официальном сайте МВД России.

