Главная новогодняя ель страны отправилась Кремль

Новогодняя ель из подмосковной Рузы, под охраной автоинспекции отправилась в московский Кремль, ее доставят к 22:00, передает корреспондент РИАМО.

В среду 10 декабря фура с упакованной главной новогодней елью России готова к транспортировке в в Кремль. Специалисты срубили ее 8 декабря. Все это время ее тщательно упаковывали и готовили к транспортировке.

После торжественных мероприятий и передачи подорожной грамоты трейлер был готов к отправке в Москву.

Авто с особо ценным грузом в сопровождении экипажей убыл в столицу. Отмечается что стен московского Кремля зеленая красавица достигнет к вечеру. Затем ель украсят, все новогодние праздники главная елка страны будет радовать москвичей и гостей столицы.

Рузскую лесную красавицу выбрал из 25 претендентов.

Высота рузской ели составляет 26 м., обхват ствола – 64 см., а размах ветвей – 11 м.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», – сказал Воробьев.