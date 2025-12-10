Главная новогодняя ель страны отправилась Кремль
Новогодняя ель из подмосковной Рузы, под охраной автоинспекции отправилась в московский Кремль, ее доставят к 22:00, передает корреспондент РИАМО.
В среду 10 декабря фура с упакованной главной новогодней елью России готова к транспортировке в в Кремль. Специалисты срубили ее 8 декабря. Все это время ее тщательно упаковывали и готовили к транспортировке.
После торжественных мероприятий и передачи подорожной грамоты трейлер был готов к отправке в Москву.
Авто с особо ценным грузом в сопровождении экипажей убыл в столицу. Отмечается что стен московского Кремля зеленая красавица достигнет к вечеру. Затем ель украсят, все новогодние праздники главная елка страны будет радовать москвичей и гостей столицы.
Рузскую лесную красавицу выбрал из 25 претендентов.
Высота рузской ели составляет 26 м., обхват ствола – 64 см., а размах ветвей – 11 м.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.
«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», – сказал Воробьев.