Главгосстройнадзор Подмосковья стал обладателем премии «Умный город»

Главгосстройнадзор Московской области стал победителем в отраслевой номинации «Коммунальная инфраструктура» итоги III Национальной премии «Умный город». Торжественная церемония награждения состоялась в Москве на площадке Национального центра «Россия» в Экспоцентре 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ведомство представило на соискание премии новый цифровой сервис «ВсеСети» — единое окно для электронного согласования при строительстве сетей. Это единое цифровое окно, которое решает задачи ресурсоснабжающих организаций любого уровня: федерального, регионального, муниципального с точки зрения их взаимодействия.

«Мы ушли от последовательного согласования топопланов, техусловий, проектов и бумажной документации к параллельному в цифре. Что это дало? Синхронизацию процессов и сокращение получения согласований с 12 месяцев до 14 дней», — отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Реализация пилотного проекта с АО «Мособлгаз» уже показала высокие результаты: из 4 364 заявок на согласование топопланов 63% заявителей получили положительное заключение с первого раза. Задача — подключить к сервису все ресурсоснабжающие организации. Самостоятельно подключиться к умному проекту можно с помощью регпортала госуслуг: нужно подписать соглашение https://uslugi.mosreg.ru/services/23153, пройти короткое обучение по использованию сервиса и приступить к работе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании комиссии Госсовета по вопросам реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» предложил масштабировать сервис «ВсеСети» на федеральный уровень. Губернатор отметил, что цифровым решением Московской области заинтересовались 13 регионов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.