Глава Жуковского рассказал о начале работы по капремонту 2 городских детсадов

Глава Жуковского Борис Аубакиров провел еженедельное городское оперативное совещание, в рамках которого обсудили вопросы, связанные с продолжающимся отопительным сезоном, проведением ямочного ремонта и установки дополнительного уличного и внутриквартального освещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе совещания глава Жуковского дал поручения начать работы по капитальному ремонту двух городских детских садов — дошкольного отделения школы № 6 (ул. Чапаева, д. 1А) и дошкольного отделения лицея № 14 (ул. Баженова, д. 11А).

«На время проведения капитального ремонта воспитанники вышеуказанных учреждений будут переведены в другие дошкольные отделения», — отметил Борис Аубакиров.

Перед муниципальным центром управления регионом была поставлена задача провести анализ обращений граждан, поступивших через разные каналы связи за прошедшую неделю.

Кроме того, Борис Аубакиров напомнил жителям Жуковского, что 30 января в 18:00 состоится очередная встреча в формате «Выездной администрации». Она пройдет в школе № 13, по адресу: ул. Осипенко, дом № 7. На встрече можно будет задать любые интересующие вопросы и оставить письменное обращение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.