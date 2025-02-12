Глава Талдомского округа провел встречу с жителями в Запрудне

11 февраля во Дворце культуры «Прогресс» Талдомского городского округа каждый желающий смог напрямую обсудить проблемы с главой муниципалитета Юрием Крупениным, его заместителями, депутатами фракции «Единая Россия», представителями прокуратуры, Талдомского отделения Дубненской больницы, управления социального развития, «Мособлгаза» и руководителями служб, а также озвучить просьбы и предложения, сообщает пресс-служба администрации округа.

Основные вопросы касались сферы жилищно-коммунального хозяйства, дорог и благоустройства. Некоторые проблемы удалось решить на месте, задачи, требующие более детальной проработки, взяты на контроль.

«Подобный формат встреч — наиболее удобный вариант диалога с жителями, предусматривающий комплексный подход на единой площадке», — отметил глава Талдомского округа Юрий Крупенин.

Встречи в подобном формате будут продолжены в других населенных пунктах муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.